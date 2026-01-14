В Химках провели урок мужества о начале Восточно-Прусской операции

В школе «Флагман» в Химках состоялся урок мужества, приуроченный к годовщине начала Восточно-Прусской операции, которая стартовала 13 января 1945 года и продолжалась 103 дня.

Депутат Химок Евгений Иноземцев отметил, что Восточно-Прусская операция стала тяжелым сражением 1945 года и символом боевого братства и единства народа. В ходе битвы советская армия вышла к Балтийскому морю и овладела Кенигсбергом, ныне Калининградом, который сейчас является самой западной точкой России и играет важную роль в обеспечении безопасности страны.

Во время встречи учащиеся школы прочли стихи, посвященные подвигу советских солдат. Депутат Юлия Мамай подчеркнула, что эта страница истории демонстрирует единство русского духа, а современные бойцы продолжают традиции мужества.

Мероприятие прошло в рамках серии патриотических акций, направленных на воспитание патриотизма у жителей Химок, добавила депутат Надежда Смирнова.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.