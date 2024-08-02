В Химках провели торжественный митинг к 94-летию ВДВ

«Служить в ВДВ идут люди, которые являются патриотами нашей страны, мужественные и уверенные. Плечом к плечу уже 94 года они защищают нашу Родину!» — обратился к присутствующим Дмитрий Волошин.

Вместе с главой цветы к подножию мемориального воинского комплекса «Доблесть и слава подразделений специального назначения России» возложили активисты партии «Единая Россия», волонтеры, общественники, депутаты, бойцы ВДВ и, конечно, неравнодушные химчане.

«Проходил службу в Афганистане два года — c 1985 по 1987 год в городе Лашкаргах. Прошло 38 лет, и мы до сих пор встречаемся с боевыми товарищами. Желаю всем здоровья и удачи», — отметил воин-афганец, химчанин Валентин Угадчиков.

Кроме того, в честь праздника, депутаты городского округа Химки провели серию патриотических мероприятий в рамках масштабного муниципального проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Тематические акции прошли в разных микрорайонах округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.