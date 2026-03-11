сегодня в 17:51

В Химках провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей

Патриотическая мастерская с мастер-классом по плетению маскировочных сетей прошла 11 марта в библиотеке № 3 в Химках. В ней участвовали жители города, представители общественных организаций и депутаты. Изготовленные сети направят военнослужащим, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главным событием встречи стал мастер-класс по плетению маскировочных сетей. К инициативе присоединились участники клуба «Любимый сад», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова, депутаты Артур Каримов и Александр Васильев, а также неравнодушные жители.

«Такие встречи объединяют людей вокруг общего дела. Каждый может внести свой вклад в поддержку наших бойцов. Даже несколько часов за плетением сетей — это реальная помощь на передовой», — подчеркнула Алина Шалимова.

Участникам показали технику плетения и рассказали, какие материалы используют для изготовления сетей. Гости мастерской смогли попробовать свои силы и принять участие в создании изделий, которые затем отправят военнослужащим.

«Важно, что к таким инициативам присоединяются жители разных возрастов. Это не только практическая помощь, но и пример сплоченности и гражданской ответственности», — отметил заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

Подобные мастерские в Химках проводят регулярно. Жители участвуют в сборе гуманитарной помощи, изготовлении маскировочных сетей и других волонтерских акциях в поддержку военнослужащих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.