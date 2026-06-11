В Химках провели лекцию к 105-летию Ивана Кожедуба

Патриотическая лекция к 105-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба прошла 10 июня в НПО имени С. А. Лавочкина в Химках. Мероприятие открыл лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе встречи участникам рассказали о жизненном пути Ивана Кожедуба. Будущий летчик родился в 1920 году, первый боевой вылет совершил в 1943 году на Курской дуге. Отдельное внимание уделили ключевым сражениям и легендарному поединку с немецким реактивным истребителем, который Кожедуб сбил в апреле 1945 года.

«Сегодняшняя лекция проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Иван Кожедуб — не просто самый результативный летчик-истребитель Великой Отечественной войны, это символ несгибаемой воли и любви к Родине», — отметил Антон Блинов.

Сотрудникам НПО имени Лавочкина также напомнили о вкладе предприятия в историю авиации. Здесь создавались самолеты, на которых летали советские асы, и традиции трудового героизма продолжаются сегодня.

Лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук подчеркнул, что подобные встречи помогают сохранять историческую память и демонстрируют преемственность поколений — от летчиков военных лет до современных инженеров и конструкторов, работающих на оборону страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.