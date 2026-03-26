Кинопоказ советского фильма «Сашка» прошел 26 марта в школе «Триумф» в Химках с участием лидера движения общественной поддержки Георгия Шишкина. После просмотра ученики и педагоги обсудили картину, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Советский фильм «Сашка», вышедший на экраны в 1981 году, представили учащимся и преподавателям школы «Триумф». Показ организовали в рамках инициативы по популяризации культурных мероприятий и воспитанию молодежи через искусство.

Картина поднимает темы дружбы, преданности и поиска своего места в жизни. После просмотра школьники и педагоги обсудили сюжет и его значение для современного поколения.

«Фильм „Сашка“ — это не просто история о взрослении, это урок о том, как важно оставаться верным своим друзьям и идеалам. Такие мероприятия помогают молодежи лучше понимать свои корни и ценности, формируя более глубокую связь с историей», — отметил лидер движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

Кинопоказ прошел в рамках программы по передаче исторической памяти молодежи. Ее цель — укрепить связь между жителями разных возрастов через общие ценности и совместное творчество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.