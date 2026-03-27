В Химках провели кинолекторий к 45-летию фильма «Сашка»

Кинолекторий к 45-летию премьеры фильма «Сашка» прошел 27 марта в Доме культуры «Контакт» в Химках. Жителям рассказали об истории создания картины и показали фрагменты ленты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фильм «Сашка», снятый режиссером Александром Суриным по одноименной повести Вячеслава Кондратьева, вышел на экраны 45 лет назад. Картина о судьбе простого солдата в годы Великой Отечественной войны остается значимым культурным произведением, напоминающим о цене человеческой жизни и силе духа.

«Этот фильм — не просто история о войне, а глубокий разговор о человеческих ценностях, мужестве и внутренней стойкости. Такие картины помогают сохранить память о подвиге нашего народа и передать ее молодому поколению», — подчеркнул заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

Участникам встречи рассказали об особенностях съемочного процесса и интересных фактах о работе актеров. Гости посмотрели отрывки из фильма, обсудили ключевые сцены и их значение, а также поделились мнением о том, насколько темы картины актуальны сегодня.

«Важно не только помнить такие фильмы, но и говорить о них, обсуждать, находить отклик в современности. Через подобные мероприятия мы формируем связь поколений и укрепляем уважение к истории», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева добавила, что кинолектории помогают сохранить культурное наследие и делают его частью общественной жизни, вдохновляя молодежь на изучение истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.