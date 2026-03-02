В Химках провели экопрограмму для детей в парке Толстого

Интерактивную программу «По следам зверей» провели 28 февраля в парке Толстого в Химках. Дети и родители изучали следы животных, узнавали о зимующих птицах и учились правильно подкармливать обитателей парка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники прошли по зимним аллеям парка и научились «читать» следы на снегу. Ребята определяли, каким животным они принадлежат и в каком направлении двигались звери. Также им рассказали, какие птицы и животные остаются зимовать в городе и как переносят холода.

К встрече присоединилась Алина Шалимова.

«Зима учит нас внимательности. Когда деревья стоят без листвы, а земля укрыта снегом, особенно ясно видно, что парк живет своей жизнью. Очень важно, чтобы дети с ранних лет понимали: забота о животных — это не разовая акция, а естественная часть нашей культуры и ответственности. Именно с таких встреч начинается осознанное и бережное отношение к миру вокруг», — подчеркнула Алина Шалимова.

В завершение программы участники наполнили кормушки полезным кормом для птиц и белок. Проект «Пушистые и пернатые: Приключения в парке» направлен на формирование экологической культуры и бережного отношения к природе у детей и взрослых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.