В Химках прошло заседание коллегии МЧС Подмосковья с награждением сотрудников

В Химках 5 февраля прошло заседание коллегии Главного управления МЧС России по Московской области. В мероприятии приняли участие руководящий состав ведомства, начальники пожарно-спасательных гарнизонов, территориальных отделов надзорной деятельности, подразделений ГИМС и ГКУ «Мособлпожспас».

Заседание началось с торжественной части. Начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды. Медалью «ХХХ лет МЧС России» были отмечены начальник 13 пожарно-спасательного отряда Алексей Нестругин, начальник специализированной пожарно-спасательной части Игорь Скрипай и старший инспектор отдела надзорной деятельности по Красногорску Василий Кузнецов. Благодарственное письмо губернатора Московской области за вклад в обеспечение пожарной безопасности получил заместитель начальника отдела по Истре Павел Тимохин. Благодарность директора Федеральной службы охраны вручена начальнику 1 пожарно-спасательного отряда Александру Костикову.

После церемонии награждения участники обсудили вопросы деятельности пожарно-спасательных подразделений и органов государственного пожарного надзора. Рассматривались создание добровольных пожарных команд на предприятиях, контроль за состоянием пожарных гидрантов, оснащение жилья многодетных семей автономными пожарными извещателями и проведение профилактических мероприятий с населением.

Руководители управлений доложили о приоритетных направлениях работы по оперативной подготовке, материально-техническому обеспечению и кадровым вопросам. Также обсуждалась деятельность ветеранской организации Главного управления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.