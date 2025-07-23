В Химках прошла «Ночь в парке»

В Химках провели развлекательную программу «Ночь в парке». Для гостей парков Толстого, «Дубки» и Величко подготовили тематические мастер-классы, игры и квесты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В выставочном комплексе «Артишок» провели квест «Ночь в музее». В полной темноте участники исследовали пространства комплекса с помощью фонарика. Поздним вечером для гостей подготовили забавные пророчества и организовали чтение загадочных историй при свечах.

Также здесь провели творческий мастер-класс «Звездное небо». Вместе с родителями дети создавали тематические аппликации.

«Комплекс «Артишок» продолжает экспериментировать с форматами мероприятий, чтобы привлечь к искусству как можно больше жителей и гостей Химок. Мы стараемся сделать культуру доступной и интересной для всех возрастов», — отметила депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Развлекательная программа прошла и в других парках города.

В летний сезон жителей и гостей округа ждет насыщенная культурная и развлекательная программа в парках. С афишей мероприятий можно ознакомиться на наших ресурсах, а также на ресурсах парков Химок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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