В Химках прошел памятный вечер в честь Юрия Никулина 19 декабря

В Доме культуры «Брехово» 19 декабря прошел вечер памяти, посвященный Юрию Никулину. На встрече собрались взрослые и юные жители Химок, а также депутат округа Алексей Федоров.

Алексей Федоров отметил, что Юрий Никулин был символом юмора и доброты, а его актерское мастерство заключалось в умении проживать роли, а не просто их играть.

Гостям показали фрагменты из ранних работ и известных фильмов артиста, таких как «Девушка с гитарой», «Ко мне, Мухтар», «Операция Ы» и «Кавказская пленница». Просмотр сопровождался лекцией о жизни и творчестве Юрия Никулина.

Музыкальную часть вечера подготовил творческий коллектив ДК «Брехово». Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климашева подчеркнула важность подобных культурных инициатив для сохранения наследия выдающихся деятелей. Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов добавил, что такие мероприятия способствуют уважению к истории и объединяют разные поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.