В Химках прошел концерт ко Дню матери в Центральной детской школе искусств

В этот день на сцене школы искусств прозвучали музыкальные и поэтические номера, посвященные роли матерей в разные исторические периоды. Особое внимание уделили подвигу женщин в годы Великой Отечественной войны, когда матери проявляли мужество, заботясь о детях в сложных условиях и помогая другим семьям.

С приветственным словом выступила муниципальный депутат, директор школы Инна Монастырская. Она подчеркнула, что материнская любовь всегда вдохновляла людей на великие поступки и сохраняла общество. По ее словам, День матери — это не только праздник, но и напоминание о ежедневных подвигах женщин.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что сегодня многие женщины по всей России участвуют в волонтерских движениях, оказывают помощь участникам СВО, собирают гуманитарные грузы и поддерживают бойцов.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов рассказал, что в округе регулярно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и встречи с участниками СВО. По его словам, такие мероприятия способствуют формированию сплоченного общества и укрепляют связь поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.