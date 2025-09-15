Фестиваль «Скейт-парк — второй дом» прошел в Химках. Он собрал сотни райдеров всех возрастов. Организатором выступила школа разумного экстрима «Равновесие» при поддержке российского движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Опытные тренеры школы «Равновесие» проводили бесплатные мастер-классы для всех желающих. Новички делали первые шаги на скейтбордах, трюковых велосипедах и самокатах, а более продвинутые райдеры получали ценные советы по оттачиванию сложных трюков. Всю необходимую защитную экипировку и инвентарь участникам предоставляли на месте, делая спорт доступным для каждого.

«В микрорайоне Левобережный живет очень много активных подростков, которые с огромным удовольствием принимают участие в мероприятиях школы „Равновесие“. Я регулярно бываю в парке и вижу, как на площадке занимаются дети. Я вижу, как горят их глаза, как они увлечены и нацелены на результат», — отметила муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

После обеда фестиваль перешел в соревновательную фазу. До самого вечера на площадке проходили состязания для райдеров разного уровня подготовки. Участники продемонстрировали свое мастерство, а победители получили ценные призы от известного самокатного бренда.

«Химки по праву считаются негласной столицей спорта Подмосковья. Создание инфраструктуры и проведение подобных фестивалей — это вклад в здоровое и активное будущее наших детей», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Фестиваль «Скейт-парк — второй дом» стал праздником для химкинской молодежи. Проект включает серию мероприятий в 15 регионах России: мастер-классы и соревнования по скейту, самокату и BMX. Для всех желающих также проходят онлайн-активности: серия обучающих видеоуроков и конкурс творческих роликов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.