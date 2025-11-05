В Химках прошел фестиваль «Кухни народов России»

В Химках фестиваль «Кухни народов России» стал праздником гастрономии и культурного разнообразия. 4 ноября жители и гости города познакомились с традиционными блюдами различных регионов страны в парке Толстого, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости попробовали разнообразные блюда, среди которых выделялись удмуртские табани, татарский чак-чак и русские щи из печи. Каждый желающий смог принять участие в мастер-классах по росписи пряников и лепки пельменей с различными начинками. Также на празднике можно было приобрести свежие и качественные продукты от местных производителей.

Разделить радость этого праздника с жителями пришли почетные гости: депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, а также муниципальные депутаты Ирина Спирина, Наталья Каныгина, Николай Томашов, Валентин Герасимов, Артур Каримов и Евгений Иноземцев.

«Несмотря на пасмурную погоду, праздник получился по-настоящему ярким и теплым. Было видно, что и жителям, и гостям города очень понравилась и гастрономическая, и культурная программа. Такие события демонстрируют богатство нашей многонациональной страны и по-настоящему объединяют. Огромное спасибо организаторам за высокий уровень подготовки и прекрасную атмосферу!» — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Музыкальная программа создала атмосферу праздника и радости. А для детей был организован спектакль по мотивам произведений А. С. Пушкина «У Лукоморья».

Криошоу «Зелье Бабы-яги», которое привлекло внимание маленьких гостей своими яркими эффектами.

Этот фестиваль стал примером того, как культура и кухня могут объединять людей, создавая атмосферу дружбы.​

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.