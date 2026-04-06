В Химках пройдут мероприятия ко Дню космонавтики

Праздничную программу ко Дню космонавтики подготовили в Химках. С 7 по 12 апреля в округе состоятся выставки, концерты, кинопоказы и лекции, приуроченные к 65-летию первого полета человека в космос, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В честь юбилея полета Юрия Гагарина для жителей всех возрастов организуют тематические мероприятия на разных площадках города. В программе — кинопоказы, творческие встречи, исторические медиалектории и интерактивные концерты.

7 апреля в 11:00 в выставочном комплексе «Артишок» в парке имени Л. Н. Толстого покажут фильм «Планета бурь» 1961 года. 8 апреля в 12:30 в Центральной детской библиотеке на улице Московской пройдет лекторий «Полет к мечте». 9 апреля в 18:00 в СДШИ на улице Чапаева состоится творческий вечер «День космонавтики».

10 апреля в 13:00 в детской библиотеке № 3 на проспекте Мельникова проведут исторический медиалекторий «Дорога во Вселенную», а в 17:00 в «Артишоке» — интерактивный концерт «Душа Вселенной». 11 апреля в 12:00 развлекательно-игровая программа «Фестиваль космических чудес» пройдет в парках имени А. Величко, «Дубки» и имени Л. Н. Толстого. В 17:00 в ДК «Контакт» запланирован концерт «Навстречу звездам».

12 апреля в 11:00 в библиотеке семейного чтения № 1 в микрорайоне Левобережный состоится медиалекторий «108 минут и вся жизнь». Кроме того, до 20 апреля в «Артишоке» работает выставка «Космические просторы».

«Химки по праву гордятся своей историей: предприятия десятилетиями вносят вклад в освоение Вселенной — от разработки ключевых компонентов ракетно-космической техники до участия в международных проектах. И День космонавтики для округа — праздник с особым смыслом», — отметил депутат партии «Единая Россия» Артур Каримов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.