В Химках пройдет выездная вакцинация домашних животных

В сквере Марии Рубцовой в Химках проведут вакцинацию домашних животных. Владельцы питомцев смогут воспользоваться услугами мобильных офисов Госветслужбы, где ветеринары проконсультируют химчан по вопросу ухода за домашними животными, а также проведут вакцинацию и чипирование питомцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты установят животным безопасные для здоровья микрочипы, которые позволят быстро отследить питомца. Во время прогулки хозяева смогут задать ветеринарам интересующие вопросы о здоровье питомца и об уходе за ним, а также зарегистрировать животных в единую региональную базу с внесением данных питомца.

Выездную вакцинацию домашних животных проведут 22 июля в сквере Марии Рубцовой с 15:00 по 19:00.

Жителям рекомендуется заранее ознакомиться с графиком и подготовить животных к процедуре. Вакцинирование защитит питомца от нежелательных заболеваний, а в случае, если животное потерялось, то с помощью специального микрочипа и единой базы данных, куда занесена информация о животном и владельце, его быстро вернут обратно к хозяину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.