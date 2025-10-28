В Химках пройдет областной фестиваль «Мы едины»

Это не просто мероприятие — это настоящее путешествие сквозь традиции, вкусы и творчество народов России. Гостей ждет: парад национальных костюмов, гастрономический тур — дегустация блюд национальной кухни, яркие выступления от талантливых коллективов, выставка декоративно‑прикладного искусства.

В фестивале примут участие представители клуба «Активное долголетие» из восьми городских округов Подмосковья. В результате жеребьевки Химки в этом году покажут обычаи и культуру татарского народа. К фестивалю долголеты готовились несколько месяцев. Шили костюмы, изучали традиции народов и рецепты национальных блюд. Участники представят разные народы.

Фестиваль пройдет 1 ноября в 13:00 по адресу: улица Ленинградская, дом 18а. Возрастные ограничения 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.