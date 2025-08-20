В Химках пройдет музыкальный фестиваль «Августфест»

В парке «Лукоморье» в Химках пройдет музыкальный фестиваль еды и напитков «Августфест». Жителей и гостей города ждут два дня драйва и ярких эмоций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторы обещают множество активностей. В программе: праздничный заезд мотоколонны, зрелищное шоу стантрайдеров, выступления рок- и кавер-групп, розыгрыши призов и шоу аниматоров.

Помимо музыкальной программы и дегустации блюд и напитков на фестивале можно будет посетить различные лекции и танцевальные мастер-классы. Например, мастер-класс по рисованию проведет студия «Арт Бенд».

Фестиваль пройдет 23 августа в 15:00 и 24 августа в 14:00 по адресу: парк «Лукоморье», микрорайон Сходня, улица Некрасова, 2 м. Вход — свободный. Парковка автомобиля на территории фестиваля бесплатная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.