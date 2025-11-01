В Химках пройдет фестиваль «Кухни народов России»

В честь Дня народного единства 3 и 4 ноября в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого организуют фестиваль «Кухни народов России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жителям Химок и гостям города представят удмуртские оладьи, татарский чак-чак, городецкие пряники, знаменитые русские щи и другие угощения. Также каждый желающий сможет оценить фермерские продукты и национальные блюда из разных регионов, присоединиться к кулинарным и ремесленным мастер-классам, посетить выступления артистов.

Площадку фестиваля разместят на главной аллее парка. Здесь развернется ресторанный дворик, где можно будет попробовать блюда национальной кухни. Среди них — пышные удмуртские оладьи (табани), самое известное татарское блюдо — чак-чак, русские щи прямо из печи. На фестивале можно будет оценить и приобрести деликатесы от крупных производителей сыра, мяса, сладостей и даже расписать пряники и научиться лепить пельмени с разными начинками. Детская зона порадует малышей спектаклем по мотивам Пушкина «У Лукоморья» и увлекательным криошоу «Зелье Бабы-яги».

Время работы фестиваля: с 10:00 до 19:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.