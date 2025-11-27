В Химках производят этикетки легендарного мороженого из ГУМа

В Подмосковных Химках выпускают этикетки для знаменитого мороженого, которое ассоциируется с главным универмагом страны. Яркий дизайн «ГУМ. Мороженое» знаком каждому жителю и гостю столицы, но мало кто знает, что производство этих узнаваемых этикеток налажено в одном из местных полиграфических предприятий, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Как сообщают сотрудники типографии, ключевым этапом в создании этикеток является тщательная предпечатная подготовка макетов. Для их изготовления применяются технологии цифровой и флексографической печати. Предприятие работает на рынке свыше 20 лет и специализируется на продукции любой сложности, разнообразных форм и размеров. В портфеле компании — более 150 известных по всей России брендов. С 2006 года основным направлением деятельности стала печать самоклеящихся этикеток, и сегодня компания входит в число лидеров в этой области.

Кроме того, типография приняла участие в пятом юбилейном форуме предпринимательства городского округа Химки «Бизнес-ReStart 2025», объединившем на одной площадке представителей малого и среднего бизнеса. Всего в округе зарегистрировано почти 23 тысячи субъектов МСП, и ежегодно их количество увеличивается на 5–7%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.