В Химках поздравили педагогов из семей участников спецоперации

Глава Химок Инна Федотова 5 октября, в День учителя, встретилась с педагогами и сотрудниками дошкольных учреждений, чьи близкие выполняют воинский долг в зоне специальной военной операции. Встреча прошла в доме детского творчества «Созвездие», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Химок Инна Федотова поздравила с Днем учителя педагогов и сотрудников дошкольных учреждений из семей участников специальной военной операции. Встреча состоялась 5 октября в доме детского творчества «Созвездие».

Участницы встречи совмещают работу в школах и детских садах с заботой о доме и тревогой за близких, находящихся на передовой. Федотова поблагодарила их за стойкость, терпение и вклад в воспитание будущего поколения.

«Для меня было важно не только поздравить вас с профессиональным праздником, но и сказать каждой: мы рядом, мы слышим вас, мы понимаем, как вам нужны это тепло и общение», — подчеркнула Инна Федотова.

За чашкой чая учителя и воспитатели обсудили профессиональные вопросы, поделились опытом и отвлеклись от повседневных забот в кругу коллег.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.