В Химках первоклассники посетили баскетбольный центр

Ученики первого класса лицея №7 12 марта побывали в баскетбольном центре «Химки», где познакомились с миром профессионального спорта и приняли участие в мастер-классе. О программе визита рассказали в администрации округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсия прошла в баскетбольном центре «Химки». Сотрудники пресс-службы рассказали школьникам, какие команды тренируются на площадке, как строится тренировочный процесс и какие известные спортсмены посещали центр. Ребята также узнали о разных форматах баскетбола и воспитанниках ЦСП №5, ставших олимпийскими чемпионами.

На площадку вышли игроки команды Khimki Power. Профессионалы продемонстрировали основные приемы и показали, как правильно выполнять броски в кольцо. Главный тренер Даниил Абрамовский вместе с баскетболистами провел для детей мастер-класс, после которого школьники сами попробовали силы в игре и забросили первые мячи.

«Администрация города оказывает существенную поддержку нашим инициативам. Профессиональные тренеры из химкинских клубов активно работают с юными спортсменами, развивают любительский и дворовый баскетбол. Это помогает вовлекать жителей в спортивную жизнь города и популяризировать здоровый образ жизни», — отметил депутат городского округа Химки и заслуженный работник физкультуры и спорта Московской области Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.