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В Химках отметили День защитника Отечества

В День защитника Отечества в парках Химок подготовили тематическую программу «Разрешите поздравить!», сообщили в пресс-службе округа.

Посетители парков Толстого, Величко и «Дубки» приняли участие в военно-патриотических играх, акциях и мастер-классах.

Праздник в парке Толстого стартовал с показательного выступления боя от клуба исторической реконструкции «Солнцеворот». Каждый гость смог проявить свои навыки командной работы в военно-патриотической игре «Зарница» и принять участие в мастер-классе по созданию праздничной открытки. Показательное выступление подготовили воспитанники военно-патриотического объединения «СОВА».

Для посетителей парков Величко и «Дубки» организовали раздачу открыток, тематические игры, викторины и мастер-классы. В каждом из парков праздничная программа завершилась патриотической акцией «Письмо солдату».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в Московской области ведется большая работа по поддержке семей участников СВО, ведь каждому бойцу важно знать, что о его близких заботятся, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.