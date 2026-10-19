В Химках отметили День отца концертом и семейной встречей

Жители и гости Химок 18 октября посетили концерт ко Дню отца в социальном комплексе «Восход». Еще одна праздничная встреча прошла в выставочном комплексе «Артишок» с участием главы округа Инны Федотовой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В концертном зале многофункционального социального комплекса «Восход» 18 октября выступил вокально-инструментальный ансамбль «Патриоты России». Гости слушали любимые песни в живом исполнении и провели время с семьями, папами и дедушками.

В выставочном комплексе «Артишок» глава городского округа Химки Инна Федотова приняла участие во встрече ко Дню отца. За чаепитием собрались отцы из многодетных семей, ветераны боевых действий, участники СВО и отцы бойцов, участвующих в спецоперации. Для детей организовали мастер-класс по изготовлению тематической открытки.

«Поговорили о семье и о том, как важно участвовать в жизни детей, растить их уверенными и подавать пример ответственности. Обсудили роль наставника, которую берет на себя отец: он помогает ребенку найти свой путь, учит смелости, честности и доброте, поддерживает в трудную минуту и всегда остается надежной опорой», — поделилась Инна Федотова.

Мероприятия направлены на укрепление семейных ценностей, повышение статуса отца, продвижение ответственного отцовства и сближение поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.