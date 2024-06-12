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В Химках отмечают День России

Сегодня в Химках отмечают один из главных государственных праздников — День России. Традиционно во всех микрорайонах городского округа пройдут фестивали, концерты, конкурсы и различные мастер-классы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

12 июня 1990 года на Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете, которая заложила основы для образования новой страны — Российской Федерации.

День России — это праздник, призванный объединить многонациональный народ страны и напомнить гражданам о событиях, которые заложили основу современного государственного устройства. Это день олицетворяет нашу великую страну, ее историю, культуру и традиции.

Мы гордимся нашим прошлым и настоящим и вместе сделаем Россию еще сильнее и прекрасней.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.