В Химках открыли выставку о трудовых династиях города

Выставка «От первого лица: градообразующие предприятия Химок – в рассказах наших близких» открылась 10 апреля в школе №8 имени Матвеева в Химках. Экспозицию ко Дню космонавтики подготовили ученики, собравшие семейные истории о работе на городских предприятиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая постоянная экспозиция разместилась в школьном музее. Ученики собрали воспоминания бабушек и дедушек, родителей, братьев и сестер, работающих на предприятиях Химок. В выставке представлены личные истории, семейные фотографии и архивные документы.

Особое место заняли трудовые династии. В ряде семей общий стаж превышает сто лет, а профессиональные традиции передаются из поколения в поколение. Среди героев экспозиции — сотрудники НПО имени С. А. Лавочкина, МКБ «Искра» и МКБ «Факел».

«Наши ученики проделали колоссальную работу: они общались с родными, бережно собирали материалы и воссоздавали личные истории людей, которые своим трудом создают славу Химок!» — рассказала куратор выставки, заместитель директора школы №8 Валерия Глаголева.

Директор школы Ольга Игнатьева поблагодарила учеников, родителей и педагогов за участие в проекте и отметила, что такие инициативы помогают сохранять уважение к прошлому и формировать ответственное отношение к будущему.

Выставка стала частью Недели космоса, объявленной президентом России и объединившей научные, образовательные и культурные мероприятия по всей стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.