В Химках открыли Центр цифрового образования детей «IT-куб»

В Химках на базе школы «Лидер» открыли общегородской инновационный Центр цифрового образования детей «IT-куб». Юные химчане смогут бесплатно получить знания и навыки в сфере информационных технологий. В церемонии открытия приняла участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Роднина, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В 11 классе перед каждым старшеклассником стоит выбор, какую освоить профессию, чтобы она приносила удовольствие. Специально для этого в школах открывают классы дополнительного образования. Для нас главное, чтобы каждому ученику было интересно получать новые навыки и адаптировать их к будущей работе», — сказала Ирина Роднина.

Помещения третьего этажа школы переоснастили под образовательное пространство. В новом центре оборудовали шесть лабораторий, проектную и лекционную аудитории, а также сделали шахматную зону. В лабораториях школьники научатся создавать мобильные приложения для смартфонов, приложения виртуальной и дополненной реальности, программировать роботов, работать с большими данными и многое другое.

«Перед новым учебным годом мы очень постарались подготовить пространство для будущих специалистов в IT-сфере. Я желаю, чтобы у каждого получилось освоить новые знания и создать уникальные проекты», — отметила директор школы «Лидер» Юлия Болотова.

Обучение в «IT-кубах» проходит бесплатно. Площадка рассчитана на 400 воспитанников. В центрах могут заниматься не только учащиеся заведения, на базе которого создан технопарк, но и дети из других школ и гимназий, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья. Записаться на занятия можно, обратившись в учебное заведение либо через портал Госуслуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.