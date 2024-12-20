В Химках открыли резиденцию Деда Мороза

В многофункциональном социальном комплексе «Восход» городского округа Химки открыли резиденцию Деда Мороза. В торжественный день для детей провели интерактивную программу — вместе со сказочными персонажами юные химчане водили хоровод, пели песни и участвовали в мастер-классах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ребята написали письма Деду Морозу, загадали желания, сделали сказочные фотографии и даже посидели на коленях у зимнего волшебника. Вместе со сказочными персонажами и главным волшебником Нового года дети приняли участие в интерактивных играх и мастер-классе по созданию праздничных украшений. По завершении торжества каждому участнику вручили новогодние подарки.

«Мне очень понравилось, что здесь веселая атмосфера. Детей развлекают, все вместе веселятся. Ребята не теряют веру в чудо. И я тоже верю в чудеса, ведь они окружают нас повсюду. Особенно в Новый год. Самое главное, чтобы близкие были рядом», — сказала жительница городского округа Химки.

Посетить резиденцию Деда Мороза в «Восходе» также можно будет 24 и 25 декабря.

Ранее резиденцию Деда Мороза открыли в выставочном комплексе «Артишок». Юные посетители резиденции пообщались с Дедом Морозом, поделились с ним своими сокровенными мечтами и желаниями, а также рассказали праздничные стихотворения. Окунуться в атмосферу праздника сможет каждый — резиденция будет работать до 29 декабря, вход — свободный.

Химчане также могут отправить письма с заветными желаниями через «Почту деда Мороза». Специальные ящики с новогодним оформлением установлены в парках Толстого, «Дубки», Величко, «Экоберег», «Подрезково» и в терминалах аэропорта Шереметьево. Все послания доставят в Великий Устюг.

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