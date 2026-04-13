В Химках наградили сотрудников НПО «Лавочкина» ко Дню космонавтики

Торжественная церемония награждения сотрудников НПО Лавочкина прошла 11 апреля в Химках в преддверии Дня космонавтики. Работников предприятия отметили за вклад в развитие космической отрасли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие глава Химок Инна Федотова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко и заместитель генерального директора «Роскосмоса» Иван Данилов. Среди гостей также были заместитель председателя совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и депутат Инна Монастырская.

Награды вручили инженерам, конструкторам, научным сотрудникам, операторам станков с ЧПУ и малярам. Отметили специалистов, чей труд обеспечивает создание и развитие космической техники.

«Для Химок ваше предприятие — настоящая гордость. Многие семьи нашего города связаны с НПО Лавочкина, и это не просто работа — это судьба, призвание, часть истории нашего города. Каждый спутник, каждый аппарат, созданный здесь, — это результат труда тысяч людей: от ведущих конструкторов до специалистов разных профессий», — сказал Руслан Шаипов.

Глава города Инна Федотова подчеркнула значимость предприятия для отечественной космонавтики.

«Уверена, что коллектив НПО Лавочкина и впредь будет оставаться в авангарде научно-технического прогресса, а его разработки — служить делу мира, науки и развития», — отметила Инна Федотова.

Праздничное мероприятие завершилось концертом с участием артистов Центральной детской школы искусств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.