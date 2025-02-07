В Химках начали демонтировать новогодние украшения

В Химках стартовал демонтаж новогоднего оформления города. Специалисты уже приступили к снятию праздничного декора в парках, скверах и на других общественных пространствах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В первую очередь работы начались с центральной елки у здания администрации — с нее убирают гирлянды, игрушки и другие элементы украшения. В ближайшие дни демонтаж проведут и на остальных городских локациях, где были установлены световые инсталляции и декоративные конструкции.

«Химки готовятся к весне. Мы демонтируем новогоднее украшение, отключаем от электричества, разбираем и отвозим на склад длительного хранения», — поделился электрик уличного освещения Евгений Иванов.

Весь декор обновят в течение недели. После снятия украшения проверят на целостность и при необходимости проведут обслуживание перед отправкой на хранение до следующего новогоднего сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.