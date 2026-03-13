В Химках 18 марта пройдет выездная администрация в Подрезково

Выездная администрация состоится 18 марта в микрорайоне Подрезково в Химках. Жители смогут задать вопросы представителям муниципалитета и профильных служб и внести предложения по развитию территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча пройдет с 18:00 до 20:00 по адресу: микрорайон Подрезково, улица Школьная, дом 2, школа №20. Формат открытого диалога позволит жителям напрямую обратиться к представителям администрации и городских служб.

Основными темами обсуждения станут уборка и содержание общественных территорий, обустройство детских и спортивных площадок, модернизация системы дошкольного и школьного образования, а также доступность медицинских услуг. Кроме того, планируется обсудить развитие культурных и досуговых объектов, работу управляющих компаний, тарифы и качество услуг ЖКХ.

«Мы стремимся создать открытый диалог с жителями, чтобы каждый мог высказать свое мнение и внести вклад в развитие округа», — отметил лидер Движения общественной поддержки Глеб Демченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.