В Харьковской области ввели аварийные отключения электроэнергии
Фото - © Медиасток.рф
Аварийные отключения электроэнергии ввели на территории Харькова и области, сообщает украинское издание «Политика страны».
Согласно данным «Харьковоблэнерго», данная мера введены для стабилизации энергосети в регионе.
В украинской энергетической компании ДТЭК отметили, что экстренные отключения электроэнергии также ввел в Киеве и области.
Ранее британская газета The Telegraph сообщала, что Соединенные Штаты и Украина готовятся подписать масштабное соглашение о восстановлении украинской экономики после завершения боевых действий.
