В Харьковской области ввели аварийные отключения электроэнергии

сегодня в 13:10

Аварийные отключения электроэнергии ввели на территории Харькова и области, сообщает украинское издание «Политика страны» .

Согласно данным «Харьковоблэнерго», данная мера введены для стабилизации энергосети в регионе.

В украинской энергетической компании ДТЭК отметили, что экстренные отключения электроэнергии также ввел в Киеве и области.

Ранее британская газета The Telegraph сообщала, что Соединенные Штаты и Украина готовятся подписать масштабное соглашение о восстановлении украинской экономики после завершения боевых действий.

