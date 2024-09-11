В госпиталь к раненым бойцам собираются представители раменского Штаба КСВО на следующей неделе. В госпитале находится много наших бойцов со всей России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время большим подспорьем в помощь госпиталю будут повязки «Пара Пран с химотрепсином», повязки «Воскопран с метилурацилом» и «Асептисорб».

Если есть желание помочь, медсредства можно приобрести в любом количестве и принести в Центр Поддержки семей участников СВО в ДК «Сатурн», в кабинет 106 в будни с 9:00 до 18:00 часов.

«Школьники уже приготовили для бойцов письма и открытки. Мы собираемся к нашим защитникам в гости, чтобы передать гуманитарную помощь, угощения и горячие приветы от земляков!», - отмечает руководитель раменского Штаба КСВО Анастасия Солодкова.

До 16 сентября каждый желающий может приобрести и передать в раменский Штаб КСВО медсредства, чтобы помочь бойцам скорее пойти на поправку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пострадавших при атаке украинских БПЛА, которые находятся в Раменской больнице. Глава региона отметил, что их жизни ничто не угрожает.

«Угрозы для жизней пострадавших нет, спасибо врачам и спасателям», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.