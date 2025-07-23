сегодня в 04:21

В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тыс. рублей

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Государственную думу законопроект, которым предлагается увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда до 50 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

Автор проекта и лидер партии Сергей Миронов отметил, что уровень МРОТ нуждается в пересмотре, так как с 2022 года потребительные цены в стране увеличились вместе с инфляцией.

По его словам, 50 тыс. рублей — это сумма, которая позволяет россиянам удовлетворять свои потребности.

Минимальный размер оплаты труда в России в 2026 году превысит 27 тыс. рублей. Такой прогноз сделан на основе отслеживания динамики уровня оплаты труда, рассказал глава Минтруда Антон Котяков на ПМЭФ.

Повышение МРОТ будет затрагивать 4,6 млн человек. Сейчас подготавливаются нужные документы. Величину МРОТ укажут во время подготовки закона о бюджете.

Президент России Владимир Путин давал поручение увеличить минимальный размер оплаты труда к 2030 году минимум до 35 тыс. рублей. Показатель равен 48% от медианной зарплаты в РФ.

С 1 января 2025 года МРОТ в России составляет 22,4 тыс. рублей.