В Госдуму внесут проект об освобождении инвалидов от транспортного налога

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому инвалидов, у которого есть транспортные средства, освободят по медицинским показаниям от уплаты транспортного налога, пишут РИА Новости .

В настоящее время инвалиды и родители детей-инвалидов, нуждающихся в транспортном средстве по медицинским показаниям, вынуждены покупать автомобили за свой счет.

В документе отмечается, что на федеральном уровне эта категория инвалидов и детей-инвалидов не освобождена от уплаты транспортного налога. По словам авторов инициативы, это является необоснованным несправедливым, ставит их в неравное положение с другими инвалидами, которые получили машины по медицинским показаниям бесплатно либо с компенсацией и освобождены от уплаты транспортного налога.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы по транспортному налогу. Ими пользуются свыше 300 тыс. жителей.