Более 300 тыс жителей Подмосковья пользуются льготой по транспортному налогу

В Подмосковье для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы по транспортному налогу. Ими пользуются свыше 300 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Например, многодетные семьи. Радует, что таких семей в Подмосковье становится только больше. Соответственно, спрос на эту льготу только растет. Кроме этого, Мособлдумой был принят закон об освобождении участников СВО от уплаты транспортного налога. Также мы расширили действие льгот для многодетных семей, где есть дети до 23 лет, которые учатся на очной форме», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Льготы по транспортному налогу для жителей Московской области

Освобождение от транспортного налога на один автомобиль мощностью до 150 л. с. предоставляется:

· Участникам СВО;

· Героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы;

· Ветеранам ВОВ;

· Инвалидам I–II групп;

· Инвалидам с детства;

· Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Для инвалидов III группы и ветеранов боевых действий предоставляется льгота по транспортному налогу в размере 50% на одно транспортное средство до 150 л. с.

Семьи с детьми-инвалидами освобождены от транспортного налога на один автомобиль мощностью до 200 л. с.

Многодетные семьи освобождены от транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 л. с.

От уплаты транспортного налога освобождены владельцы электромобилей.

Владельцам автомобилей, работающим на газовом топливе, предоставляется льгота по транспортному налогу в размере 50%.

Гражданам, которые впервые приобрели недвижимость в Московской области, предоставляется льгота по транспортному налогу на два года:

· 100% — в течение первого года;

· 50% — в течение второго года.

Как оформить льготу

Налоговый орган самостоятельно предоставит льготу на основании сведений, полученных в порядке межведомственного обмена.

Налогоплательщик также может заявить о своем праве на льготу, обратившись лично в налоговую инспекцию или в МФЦ. Можно подать заявление через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» не выходя из дома.

Сведения обо всех транспортных средствах уже есть в личном кабинете. Заявителю необходимо выбрать ТС, на которое будет оформлена льгота.

Для подтверждения отправки данных нужна облачная электронная подпись. Если ее нет, то система предложит ее создать. Это делается прямо на сайте налоговой.

Следить за ходом рассмотрения заявления можно в личном кабинете налогоплательщика.

Также можно подать заявление по почте и в отделении налоговой. Для этого заявление необходимо заполнить и распечатать.

Посмотреть адреса ближайших отделений можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.