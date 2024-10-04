В Госдуму внесут проект о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда

В пояснительной записке говорится, что в СМИ часто появляются примеры вмешательства в частную жизнь педагогов и попыток осуждения их поведения даже в тех случаях, когда эти действия не носят противоправный характер и не касаются педагогической деятельности.

Отмечается, что такие изменения в законе об образовании станут основой для создания системы мер защиты педагогов, а также создаст благоприятные условия для осуществления педагогической деятельности, повысит уровень защищенности и престижа этой профессии.

По словам автора инициативы сегодня положение учителей в России таково, что они всем должны, а их собственные права, учитывая специфику работы, почти не защищены.

Ранее сообщалось, что на 13,2% собираются увеличить заработную плату нескольким категориям граждан. Среди них — доктора, учителя в школах, преподаватели в университетах, ученые, социальные работники.