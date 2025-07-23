сегодня в 20:04

В Госдуму внесен законопроект о расширении оснований лишения гражданства РФ

В Госдуму внесен законопроект о «расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства РФ». Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, передает «Царьград» .

С 2015 года гражданство РФ получили 4,3 млн человек. Около половины — жители четырех новых регионов России. Почти все остальные — среднеазиаты. На продаже гражданства силовики и их подельники зарабатывали миллиарды рублей.

«В первом квартале текущего года на 15% выросло число преступлений, совершенных иностранными гражданами. Более половины тяжких и особо тяжких — наркотики. В 2,7 раза выросло число преступлений террористической направленности», — считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

В связи с этим, планируется временно приостановить выдачу гражданства и провести проверку всех ранее выданных паспортов.