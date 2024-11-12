В Госдуме выступили против шестидневки на предновогодней неделе

Депутаты Государственной думы выступили за то, чтобы отменить шестидневку на неделе перед началом новогодних праздников. Субботу, 28 декабря, предложили сделать выходным, сообщает SHOT .

Парламентарии обратились к зампреду правительства России Дмитрию Григоренко. Они попросили дать возможность властям регионов по своему усмотрению решить, каким будет 28 декабря: выходным или рабочим днем.

По мнению депутата ГД Станислава Наумова, это стимулирует внутренний туризм в субъектах РФ. Он отметил, что в сферах, где не должно быть простоев, например, пищевой промышленности, работать людям 28 декабря нужно, однако это должно поощряться финансово. Тех сотрудников, которые могут уехать с работы на природу в своем регионе, нужно отпустить.

Ранее генеральный директор туркомпании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов сказал, что выгоднее приобретать новогодние туры после праздников на следующий год.