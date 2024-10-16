Новогоднее путешествие: сколько стоят туры на праздники

Генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что выгоднее всего покупать новогодние туры либо сразу после праздников на следующий год, либо в сентябре. По его словам, в октябре предложения уже заканчиваются, сообщает Общественное Телевидение России .

В этом году россияне чаще всего выбирают отдых в Краснодарском крае, на Домбае или в Казани. 7 дней в трехзвездочном отеле в Красной поляне на двоих обойдутся от 203 тыс. рублей, на Домбае — от 92 тыс. рублей, в Шерегеше — от 128 тыс. рублей.

Что касается зарубежных направлений, по словам эксперта, дороже всего выйдут Мальдивы. Дешевле окажутся ОАЭ и Египет.

Еще одно выгодное направление — это Таиланд, неделя вдвоем там обойдется в 190 тыс. рублей, но самым недорогим будет трехзвездочный отель в Паттайе. Турция сильно подорожала с доковидных времен: отдых там обойдется минимум в 200 тыс. рублей, заключил Арутюнов.