В Госдуме высказались об идее запретить презервативы

Демографическую ситуацию в России не получится улучшить, если запретить продажу контрацептивов для семейных пар, уверена зампред думского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина. По ее словам, «запретами ничего сделать невозможно», а для повышения уровня рождаемости россиянам необходимо давать жилье и выплаты, сообщает Газета.ru .

Таким образом Соломатина ответила на соответствующее предложение от активистов движения «Сорок сороков». Парламентарий назвала это «смешной» информацией и инициативой, признавшись, что у нее нет желания «даже рассуждать» над этой темой.

«Если человек разумный, он все равно найдет способ, чтобы не делать того, чего он не хочет, — будут контрацептивы, не будут контрацептивы. Уже доказано, что запретами ничего сделать невозможно», — убеждена Соломатина.

Депутат считает, что для улучшения демографической ситуации необходимо создать условия, чтобы у россиян был моральный стимул размножаться. По словам Соломатиной, нужно заниматься в том числе воспитанием — оно должно быть «такое, как раньше было, что аборт — это грех, что каждый ребенок от бога».

«Но у нас кто-то верит в бога, а кто-то верит в другие вещи или не верит вообще. <…> [Ребенок] это вообще решение каждого человека», — высказалась заместитель председателя комитета Госдумы по здоровью.

Политик уверена, что российские родители должны знать о том, что могут получить поддержку. В связи с этим повысить рождаемость можно только в том случае, если государство начнет помогать семьям льготами и жильем, полагает Соломатина.

«Это то, что сегодня может стимулировать семьи к рождению трех и более детей, — жилье, уменьшение коммунальных платежей, бесплатные проезды», — добавила законодатель.

Накануне президент России Владимир Путин назвал победу в СВО и улучшение демографии ключевыми задачами страны.

