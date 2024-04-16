В Госдуме встревожились ситуацией со школьным образованием в России

Депутат ГД Смолин назвал безумной перегрузкой 8 уроков в день в школах

Первый замглавы думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин выразил мнение, что учеников нужно меньше контролировать, но давать им больше знаний, сообщает RuNews24 .

Парламентарий обратил внимание, что сегодня в образовательных учреждениях проводят по 7-8 уроков в день. По его мнению, такая перегрузка является безумной, из-за чего у детей нет времени усвоить полученный материал.

Смолин подчеркнул, что в школах стали чаще проводить контрольные работы, нежели уроки. Такая ситуация не устраивала многих родителей.

«Поэтому президент дал поручение, и Рособрнадзор принял решение об уменьшении количества проверочных работ. Но, как я понимаю, серьезного эффекта до сих пор нет», — посетовал Смолин.

Депутат считает, что сейчас подрастающее поколение перегружено гораздо больше, чем взрослые. При этом, по словам Смолина, уровень знаний школьников все еще оставляет желать лучшего.