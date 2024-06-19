В Госдуме возмутились высокими ценами на такси во время непогоды

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Проверку ценообразования на услуги такси во время ливней могут провести в ФАС

Проверку резкого повышения стоимости услуг такси во время ливней в Москве могут провести в Федеральной антимонопольной службе по запросу Госдумы, пишет ТАСС .

Как указано в письме вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского, «отдельные службы заказа используют непогоду, чтобы необоснованно кратно повышать свою прибыль».

Это вызывает негативную реакцию у жителей, считает депутат, его слова цитирует агентство.

В пресс-службе «Яндекс такси» объяснили резкое повышение тарифов более длительной, чем обычно, поездкой из-за низкой скорости автомобилей по залиты дождем дорогам.