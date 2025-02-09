В Госдуме рассказали об автоматической выплате проиндексированной пенсии
Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал, что россияне получат проиндексированную пенсию автоматически. Это означает, что никаких заявлений подавать не нужно, сообщает РИА Новости.
«Все это делается в проактивном режиме, никаких заявлений не нужно подавать, все это автоматически делается силами фонда», — отметил он.
Стоит отметить, что ранее, в начале года, уже было реализовано повышение страховых пенсий на 7,3%, что соответствовало прогнозируемому уровню инфляции. Теперь же произойдет доиндексация до уровня фактической инфляции, которая за 2024 год достигла 9,5%.
Ранее о том, что в феврале россияне получат доплаты за январь, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. Она будет равна 2,2% от размера пенсии в 2024 году.