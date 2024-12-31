В Госдуме рассказали о штрафах за продажу детям пиротехники

Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) рассказал, что за продажу пиротехники лицам младше 16 лет грозит штраф до 40 тыс. рублей с возможной конфискацией товара, сообщает РИА Новости .

К исключениям относятся пиротехнические изделия первого класса, в частности, хлопушки и бенгальские свечи. Их можно продавать детям от десяти лет. Он также отметил, что точный возрастной лимит для определенного изделия как правил обозначается на упаковке.

Также депутат призвал не пренебрегать правилами безопасности при использовании петард и фейерверков.

Ранее жителям столицы порекомендовали не использовать пиротехнику в новогодние каникулы в связи с участившимися случаями провокаций со стороны мошенников. Москвичей попросили не запускать петарды, ракеты, фейерверки и прочие аналогичные изделия в помещениях, с балконов, вблизи жилых домов и новогодних елок.