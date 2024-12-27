Москвичам рекомендовали не использовать петарды и салюты в Новый год

Жителям столицы порекомендовали не использовать пиротехнику в новогодние каникулы в связи с участившимися случаями провокаций со стороны мошенников, сообщается на сайте мэра Москвы.

Москвичей попросили не запускать петарды, ракеты, фейерверки и прочие аналогичные изделия в помещениях, с балконов, вблизи жилых домов и новогодних елок.

Жителей столицы предупредили, что некачественные или неаккуратно запущенные салюты могут привести к пожарам, залететь в окна домов или попасть в автомобили. Кроме того, запуск таких изделий может привести к травмам конечностей и ожогам.

За нарушение правил эксплуатации пиротехники и пожарной безопасности предусмотрен штраф. Соблюдение правил поможет провести праздники спокойно и с приятными воспоминаниями.

Ранее женщина взорвала фейерверк у елки на Красной площади по указанию мошенников. Те похитили у нее 9 млн рублей и пообещали вернуть, если она запустит салют. Женщину задержали по статье о хулиганстве.