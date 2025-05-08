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В Госдуме рассказали, кому ждать повышения пенсии до конца года

Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб рассказала, что военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 4,5% в октябре текущего года, сообщает РИА Новости .

«С 1 октября планируется увеличение военных пенсий на 4,5%», — отметила она.

По ее словам, индексация касается всех пенсионеров силовых структур.

Ранее управляющий партнер консалтинговой компании «2Б Диалог» Борис Богоутдинов рассказал, что в РФ есть значительный разрыв между максимальными страховыми пенсиями и государственными пенсиями для отдельных категорий граждан. Предельная страховая пенсия по старости равна 77 тыс. рублей. Но государственные пенсии Героев России, судей и иных особых категорий могут составлять 200 тыс. рублей.