В Госдуме рассказали, есть ли планы по блокировке Telegram в России

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram не заблокируют в России, сообщает NEWS.ru .

Как отметил депутат, сейчас могут происходить различные сбои в работе мессенджера, однако они связаны с нарушениями в работе самой платформы. Похожая ситуация происходит и с YouTube, который временами «хандрит». А Telegram является не просто мессенджером, а крупной экосистемой.

«Небольшие сбои могут быть, но решения о блокировке, я думаю, не произойдет. Все должно работать», — заявил Свинцов.

Между тем независимый пиар-консультант Денис Голдман рассказал, что введение новых норм для иностранных маркетплейсов в рамках законов о платформенной экономике и о «приземлении» вряд ли заметно повлияет на повседневную жизнь большинства российских потребителей.