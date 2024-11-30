В Госдуме призвали увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов призвал кратно увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах и рассмотреть возвращение нормы о принудительном изъятии захламленного жилья, сообщает РИА Новости .

«Сегодня встречаются ситуации, когда собственники той или иной квартиры устраивают у себя дома „свалку“», — заявил Колунов.

Он выступил за кратное кратное увеличение штрафов и расширение перечня условий, которые подпадают под антисанитарию. Это вынудит граждан уважать интересы окружающих.

Также парламентарий предложил рассмотреть возвращение в российское законодательство нормы о принудительном изъятии подобного жилья. Это крайняя мера, если штрафы не оказывают на собственника должного влияния.

Депутат подчеркнул, что люди массово обращаются во все инстанции из-за неприятного запаха, который распространяется далеко за пределы частной собственности. Это очень серьезная проблема.

Колунов добавил, что часто устная беседа с безответственными собственниками не приносит результата, а мер административного воздействия фактически не существует.

Просторная квартира, хороший ремонт, прекрасный вид из окна — все это может померкнуть, если в соседней квартире или подъезде живет неадекватный сосед. Как соседи могут испортить жизнь и как с ними бороться, читайте в материале РИАМО.