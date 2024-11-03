В Госдуме призвали не делать детей «лотерейными билетами», разыгрывая квартиры

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко считает, что идею всероссийской лотереи среди новорожденных с квартирами и автомобилями можно невозможно реализовать во всех регионах страны, сообщает Газета.ru .

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запустить всероссийскую лотерею для новорожденных и разыгрывать среди них квартиры и автомобили. По его словам, данная мера позволит поднять рождаемость в России.

«Сама идея дарить что-то при рождении малыша неплоха тем, что это, очевидно, хорошая помощь новоиспеченным родителям. Но давать „одним все, другим ничего“, наверное, не лучший вариант», — сказал Аксененко.

Он подчеркнул, что пока есть вопросы к реализации идеи. Не все российские регионы смогут без очереди выдавать квартиры победителям. Проведение лотереи сделает новорожденных «лотерейными билетами», а сам розыгрыш несправедливым, так как в разных регионах цены на квартиры отличаются.

Депутат добавил, что один ребенок получит квартиру за 12 млн рублей, а другой — за 4 млн рублей. Более справедливыми мерами поддержки молодых семей станут отмена НДФЛ на продажу жилья семьями с одним ребенком и беспроцентный кредит на покупку квартиры, а также разрешение тратить маткапитал на приобретение семейного автомобиля.