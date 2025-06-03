В Госдуме признали халатность после «слива» заданий перед ЕГЭ

Чиновники допустили халатность, поэтому в Сети появились настоящие задания для ЕГЭ по обществознанию до проведения соответствующего экзамена, а не после него. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава призвал в будущем исключить подобные ситуации, сообщает Газета.ru .

Берулава отметил, что аннулировать результаты экзамена может министерство совместно с Рособразованием. Это решение принимается исключительно сообща.

«А то, что слили — допускаем, что есть такие нерадивые люди. Но это больше, может, халатность наша. Надо исключать всякие возможности, чтобы кто-то мог слить вопросы и результаты», — подчеркнул Берулава.

По словам депутата, сложившуюся ситуацию нужно проанализировать, а решения должны приниматься только с холодным умом. При этом он призвал никого не наказывать по горячим следам, но сделать все возможное, чтобы такого больше не повторялось.

Ранее сообщалось, что в Сеть попали реальные варианты заданий для ЕГЭ, который проходил 2 июня. Подобной утечки информации уже давно не было, считают педагоги.